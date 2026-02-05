2026年「中央1号文書」発表
人民網日本語版 2026年02月05日11:15
2026年の中央1号文書が2月3日に発表された。これは第15次五カ年計画（2026-30年）期間に初めて発表された中央1号文書である。この「中共中央・国務院の農業農村現代化の目標設定、農村の全面的振興の着実な推進に関する意見」と名付けられた中央1号文書は、今年の「三農（農業・農村・農民）」業務に対して6方面の重点計画を打ち出した。
（編集KS）
「人民網日本語版」2026年2月5日
