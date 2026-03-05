【2026年政府活動報告】中国はAIなどの開発・応用で世界の前列に

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。李強総理が国務院を代表して政府活動報告を行った。

政府活動報告によれば、この1年間、中国の発展は新たな方向へ、より優れた方向へと向かい、力強い活力を示した。新たな質の生産力が着実に発展し、科学技術革新で実り豊かな成果を上げ、人工知能（AI）、バイオメディカル、ロボット、量子科学技術などの研究開発と応用で世界の前列を歩んだ。チップの独自開発で新たな飛躍を遂げ、小惑星探査機「天問2号」が「星を追う」旅を開始し、衛星測位システム「北斗」の大規模な応用が全面的に拡大し、「雅魯蔵布川下流水力発電プロジェクト」が着工し、中国初の国産電磁式カタパルト搭載空母「福建」が正式に就役し、国産大規模言語モデルが、世界のオープンソース・エコシステムを牽引した。

産業構造の最適化が続き、ハイテク製造業と装備製造業の生産額（付加価値ベース）が、それぞれ9.4％、9.2％増加した。産業用ロボットの生産量が28％増加し、集積回路の生産量が10.9％増加。新エネルギー車の年間生産台数が1600万台を超え、電気自動車の充電設備が2000万基を突破した。単位GDPあたりのエネルギー消費量が5.1％減少し、生態環境の質の改善が続いた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月5日