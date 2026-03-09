34の全人代代表団が公開グループ活動を実施
第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議プレスセンターは8日、これまでに34の代表団が公開グループ活動を実施し、国内外の記者延べ3000人以上が取材に訪れたことを明らかにした。新華社が伝えた。
「公開グループ」とは、各代表団の全体会議やグループ会議で議案を審議する際、国内外の記者による傍聴や報道のために、これを公開する形式を指す。また、会議後には一部または全ての代表が国内外の記者による取材に応じる。これは国内外のメディアにとって、各代表団の代表を取材し、全人代代表の法に基づく職責履行や各地の経済・社会発展の状況を知るための重要な機会となっている。
第14期全人代第4回会議プレスセンターの担当者は「会期中、プレス・ブリーフィング、記者会見、『代表通路』『部長（閣僚）通路』などをしっかりと実施するとともに、代表団の公開グループ活動など様々な活動を総合的に展開し、国内外の記者により多くの取材機会を提供する」とした。（編集NA）
