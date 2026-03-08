習近平総書記、解放軍・武装警察部隊代表団全体会議に出席
人民網日本語版 2026年03月08日09:59
習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は7日午後、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の解放軍・武装警察部隊代表団全体会議に出席し、「『第15次五カ年計画（2026〜2030年）』期間中、建軍百年奮闘目標を期日通りに達成し、国防と軍隊の現代化を高い質で推進するためには、政治による軍隊建設という重要な手法をしっかりと堅持し、活用し、発展させ、党による軍隊の絶対的指導を堅持・強化し、政治による軍隊建設の特有の優位性を十分に発揮し、心を一つにし、力を結集して国防・軍隊の現代化を着実かつ長期的に推進しなければならない」と強調した。新華社が伝えた。（編集AK）
「人民網日本語版」2026年3月8日
