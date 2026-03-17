ベトナム共産党中央委員会のトー・ラム書記長が王毅氏一行と会談

ベトナム共産党中央委員会のトー・ラム書記長は16日、中国とベトナムの外務・国防・公安当局による「3プラス3」戦略対話の初の閣僚級会合に出席した王毅外交部部長（外相）、王小洪公安部部長（公安相）、董軍国防部部長（国防相）とハノイで会談した。

トー・ラム書記長は「『3プラス3』はベトナムと中国の両党指導者が共同で提唱したもので、双方の高度な政治的相互信頼を体現し、重要分野における協力がすでに二国間関係の重要な柱となっていることを示しており、越中運命共同体構築の深化・着実化を力強く後押しする」とした。

王外交部部長は「今回ベトナムを訪問し『3プラス3』戦略対話の初の閣僚級会合に出席したのは、両党・両国の最高指導者の重要な共通認識を実行に移すためだ。双方は『発展と安全を統合的に計画し、社会主義の道をしっかりと歩み、手を携えて共通の課題に対処する』をテーマに踏み込んだ意見交換を行い、広範な共通認識に達し、中越という二つの社会主義国が手を携えて政治体制の安全を維持し、民族の発展と振興を共に図るという重要なメッセージを対外発信した。これは中越両国が世界で初めて創設した戦略的意思疎通の場であり、双方の戦略的相互信頼と協力が新たな段階へと進み、戦略的意義を有する中越運命共同体の構築が新たな進展を遂げたことを示している」とした。

王公安部部長と董国防部部長は中越の公安および国防当局間の協力状況について、それぞれ説明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月17日