習近平総書記がベトナム共産党書記長特使のレ・ホアイ・チュン外相と会見

習近平中共中央総書記（国家主席）は4日午後、ベトナム共産党中央執行委員会のトー・ラム書記長の特使として来訪したレ・ホアイ・チュン外相と北京の人民大会堂で会見した。新華社が伝えた。

習総書記は「中越両国は社会主義建設の諸事業の力強い発展を推進し、社会主義制度の生命力と活力を世界に示した。中国側は一貫して中越関係の発展を非常に重視しており、ベトナム側と共に、社会主義の未来と運命をしっかりと掌握し、『16文字の方針（長期安定、未来志向、善隣友好、全面協力）』と『4つの良き』（永遠に良き隣人、良き友人、良き同志、良きパートナーであり続ける）の精神を堅持し、『より強固な政治的相互信頼、より着実な安全協力、より深い実務協力、より強固な民意の基礎、より緊密な多国間協調、より良い溝の管理・コントロール・解消』という6つの全体目標に照らし、上層部間のコンセンサスをしっかりと実行に移し、伝統的な友好関係を絶えず発揚し、各レベルの交流と各分野の協力を深め、溝を適切に管理・コントロールし、中越運命共同体の構築が大きく前進するよう後押ししていくことを望んでいる」と強調した。

レ・ホアイ・チュン氏は「ベトナム側は対外政策において、中国との関係を揺るぎないものにし、発展させることを常に最優先事項にしている。新たな発展の道のりにおいて中国側と手を携えて共に歩み、両党・両国指導者間の重要な共通認識を指針とし、政治的な基礎、物質的な基礎、民意の基礎をさらに固め、越中関係を新たな高みへと引き上げ、両国民により多くの幸福をもたらすことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月5日