王毅氏がベトナム共産党書記長特使のレ・ホアイ・チュン外相と会談
人民網日本語版 2026年02月04日11:21
王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は3日、北京でベトナム共産党中央執行委員会書記長特使、中央政治局委員であるレ・ホアイ・チュン外相と会談した。新華社が伝えた。
王氏は、ベトナム共産党の第14回党大会が成功裏に開催されたことに祝意を表したうえで、「習近平総書記とトー・ラム書記長が先般電話会談を行い、戦略的意義を持つ中越運命共同体の構築を深化させるための壮大な青写真を描いた。中国側はベトナム側と共に、両党・両国の最高指導者による重要な共通認識を指針とし、中越運命共同体の構築を持続的に推進していくことを望んでいる」と表明。
レ・ホアイ・チュン氏はベトナム共産党の第14回党大会の主な成果を伝えたうえで、「ベトナムの党と人民は、習総書記がトー・ラム書記長へ祝賀メッセージを送り、特使をベトナムに派遣して祝意を示したことに心から感謝している。ベトナム側は、越中の包括的戦略協力パートナーシップをより高い水準へと引き上げることを望んでいる」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年2月4日
