【イラストで読み解く米国とイスラエルによる対イラン軍事攻撃】戦費面で継戦困難

イラスト作成・譚希光（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

米国のベッセント財務長官は現地時間3月12日、英スカイニュースのインタビューで、最近公表されたデータに基づき、米国はイランへの攻撃のために、2週間足らずですでに110億ドル（1ドルは約159.1円）を費やしたと述べた。

米CNNの報道によれば、ワシントンD.C.のシンクタンクが国防総省の公表した攻撃目標や作戦に用いた資産の情報を分析した結果、この戦争には1日あたり約8億9140万ドルが費やされているとの結論に至った。

現在、米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を発動してからすでに3週目に入っているが、終結の兆しは見えない。米国の納税者が納めた税金のうち、この戦争に使われる総額が最終的にいくらになるのかは、依然として底知れぬ状況にある。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月18日