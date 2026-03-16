【イラストで読み解く米国・イスラエルの攻撃】米側の準備不足を露呈
人民網日本語版 2026年03月16日15:05
イラスト作成・馬宏亮（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）
米国務省はこのほど、議会による通常の審査手続きを回避し、「緊急権限」を発動して、イスラエルに対する約6億5000万ドル（1ドルは約159.3円）相当の爆弾2万発超の売却を承認した。
米国務省が発表した声明によれば、ルビオ国務長官は緊急事態が存在し、イスラエルへの武器売却を直ちに行う必要があると認定し、武器売却に必要な議会審議の要件を免除した。
この一連の手続きは、米側の「準備不足」を露呈させた。民主党のグレゴリー・ミークス下院議員は、今回の武器売却をめぐり議会審議を回避したことで、現政権の戦争発動の核心的ロジックに露骨な矛盾があることが露呈したと指摘。「彼らはこの戦争に十分な準備ができていたと繰り返し主張してきた。だが、議会審議を回避するために緊急権限を慌ただしく行使したことは、それとは異なるストーリーを語っている。つまり、これはトランプ政権が自ら作り出した緊急事態だということだ」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月16日
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