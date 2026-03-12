【イラストで読み解く】米国とイスラエルによる対イラン軍事攻撃「安全な避難場所が墓場に」
人民網日本語版 2026年03月12日15:04
イラスト作成・譚希光（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）
米国とイスラエルが先ごろ、イランに対して軍事攻撃を仕掛けたことで、地域情勢は急激に緊迫の度を増している。
激化し続ける戦争の中で、イラン南部の女子小学校が空爆を受け、少なくとも165人が死亡した。犠牲者の大部分が子供たちだ。
武力衝突において、学校や病院などの民用施設は本来「安全な避難場所」であるべきで、軍事攻撃の標的にしてはならない。米国とイスラエルによる空爆がもたらしたこの惨劇は、人道上の悲劇にとどまらず、人類文明の最も基本的な道徳に背くものであり、国際法にも違反している。武力衝突において民間人を保護するというレッドラインを越えてはならず、無差別の武力行使は容認できない。
武力は紛争を解決する正しい手段ではない。各当事者は直ちに軍事行動を停止し、地域の平和と安定を守るべきだ。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月12日
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