高市首相訪米に外交部「日米関係の発展は第三国を標的にしたり、他国の利益を損なったりすべきではない」
人民網日本語版 2026年03月23日16:57
日本のネットユーザーによる高市早苗首相の訪米に対するマイナスの評価について、外交部（外務省）の林剣報道官は23日の定例記者会見で関連質問に対し、「中国側は一部の日本のメディア、専門家、国民による高市首相の今回の訪米に対する見解に留意している。これには、トランプ米大統領が日本の真珠湾奇襲を言及したことなどが含まれる。日本のネットユーザーによる今回の訪問に対する様々な見解については、コメントしない。日米両国が二国間関係を発展させることは地域の平和と安定に資するべきであり、第三国を標的にしたり、他国の利益を損なったりすべきではない」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2026年3月23日
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