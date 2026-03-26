外交部報道官が日本メディアに反問「許可なく刃物を所持して大使館に入り、大使と面会した前例があるか」
人民網日本語版 2026年03月26日11:20
外交部（外務省）の林剣報道官は25日の定例記者会見で、現役の幹部自衛官の在日本中国大使館侵入について日本メディアの質問に答えた際、「許可なく刃物を所持して大使館に入り、大使と話を交わそうとしたなどという前例を、あなたは見たことがあるのか？この侵入者が現役の幹部自衛官であり、刃渡り18センチもの刃物を所持し、違法に塀を乗り越えて中国大使館に侵入したことは、日本の警察がすでに確認している事実だ。『神の名において』中国の外交官を殺害すると脅迫したことも、紛れもない事実である。日本側は本件について、全面的かつ厳正な徹底調査を行わなければならない」と述べた。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月26日
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