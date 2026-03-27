国防部「日本の『外的脅威』誇張には計り知れない魂胆がある」

国防部（省）の26日の定例記者会見で、蒋斌報道官が日本による「外的脅威」誇張について質問に答えた。

【記者】日本の首相がこのほど、中国と朝鮮の軍事力増強や、ロシアと中朝の連携強化に触れ、「日本を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑になっている」と指摘し、無人機を大量に運用する「新しい戦い方」や長期戦への備えの必要性を訴えたとの報道について、コメントは。

【蒋報道官】確固たる事実が一つある。すなわち、日本はかつて周辺の全ての国々を侵略したということだ。かつてアジアと世界の人々に甚大な惨禍をもたらし、今日に至るまで侵略の歴史的罪責を真に反省していない国が、いわゆる「外的脅威」を絶えず誇張している。これは全くの捏造であり、計り知れない魂胆がある。国内の矛盾を転嫁し、国際社会をミスリードし、「再軍事化」を図る日本の企ては明々白々であり、「安保関連3文書」の改定を推し進め、攻撃的軍事力を大々的に発展させ、さらには核保有を公然と騒ぎ立てるという危険な動きには高度の警戒が必要だ。我々は「歴史を鑑とし、未来に向かう」ことを主張するが、それ以上に「歴史を戒めとし、歴史の悲劇の再演を防ぐ」必要がある。全世界の平和を愛する人々は団結し、日本の「新型軍国主義」の発生と拡大を断固として阻止し、地域の平和と安定及び人々の安全と幸福を断固として守るべきだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月27日