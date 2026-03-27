自衛官の中国大使館侵入に国防部「日本側は直ちに徹底調査せねばならない」
人民網日本語版 2026年03月27日12:27
日本の自衛官が在日本中国大使館に侵入した件について、中国国防部（省）の蒋斌報道官は26日の定例記者会見で、「日本側は直ちに事件を徹底的に調査し、不法侵入者を厳重に処罰し、中国側に責任ある説明をしなければならない」と指摘した。
蒋報道官は「今回の事件は極めて悪質であり、日本国内における極右思想の氾濫がすでに自衛隊にまで深く浸透し、影響を及ぼしているという厳しい現実を反映している。国際社会も、本件から日本の右傾化の加速及び軍拡に伴う自衛隊の統制不全という危険な動向をはっきりと読み取り、日本の『新型軍国主義』が勢力を増して現実的脅威となることが招く深刻な結果を明確に認識し、これが地域及び世界の平和と安全に危害を及ぼすことを防がなければならない」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月27日
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