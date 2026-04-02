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日本の市民が雨の中、政府の長距離ミサイル強行配備に抗議

人民網日本語版　2026年04月02日13:41

日本各地で3月31日夜、政府による長距離ミサイルの強行配備に抗議する市民集会が開かれた。新華社が伝えた。

日本の小泉進次郎防衛大臣は3月31日の記者会見で、同日、熊本県と静岡県に「敵基地攻撃能力」を備えた長距離ミサイルを配備したことを発表した。日本メディアは、日本がこの種のミサイルを配備するのは初めてであり、「専守防衛」を掲げてきた日本の防衛政策の大きな転換点となると報じた。

東京にある防衛省前では、多くの抗議者が雨の中、「長距離ミサイルの配備を中止せよ！」「国民に納得のいく説明を！」「No War！」などのスローガンを叫んだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月2日

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