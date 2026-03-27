自衛官の中国大使館侵入事件に日本が遺憾の意を表明、中国外交部「まだまだ不十分」

外交部（外務省）の林剣報道官は27日の定例記者会見で、日本の自衛官が在日本中国大使館に強行侵入した件についての質問に対し、「ますます多くの事実が明らかになってきた。その不法侵入者は自衛隊の三等陸尉であり、大使館の職員が出勤する時間を選んで、鋭利な刃物を携え、不法に塀を乗り越えて中国大使館に侵入し、長時間草むらに潜んでいた。我々は『この侵入者は長時間潜んで誰を待っていたのか？何をしようとしていたのか？』と問わざるを得ない。日本側はこれまでこれについて全く説明していない」とした。

林報道官は、「日本側はすでにこの事件について中国に『誠に遺憾』だと表明したが、これだけではまだまだ不十分だ。中国は日本に対し、早急に徹底的な調査を行い、中国に責任ある説明をするよう改めて促す」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年3月27日