【中国経済FAQ】中国は内需はもう「力不足」なのか？

中国の経済成長についての議論の中で、一部の西側メディアは、「内需の不足が中国経済の大循環に影響を与える突出した問題点となっている」との見方を示している。実際のところ、中国の消費力は本当に不足しているのか。この問いに答えるには、工業化発展の法則に対する正確な理解が必要だ。わかりやすく言えば、中国経済は今、消費型経済モデルへ転換しているところで、成長の見通しは明るく、成長は今後も続いていく。

現在、中国は工業化中期の高度成長に別れを告げ、サービス消費を主要なエンジンとする質の高い発展へと転換している。これは客観的な法則であり、さらに言えば歴史的チャンスであり、サービス消費、体験経済、科学技術イノベーションを中心とした新たな成長の原動力が、不動産とインフラ建設の成長鈍化によりもたらされた成長の隙間を埋めようとしている。中国では、サービス消費によって牽引され、消費モデルの高度化とデジタル技術による高度化という二つの核心的な高度化を原動力とした勢いある長期的成長がまもなく始まろうとしており、成長の原動力が投資と輸出による主導から消費による主導へ転換しつつあり、成長率が段階的に低下するのは普遍的な法則だと言える。

中国の工業化プロセスにおいて、消費と投資のU理論はすでに何度も証明されてきた。工業化中期には、資本がインフラ建設、工業、不動産などの分野に集中的に投入され、個人消費は抑圧され、最終消費率は都市化の進行に伴って低下し、消費のカーブは「Uの字」の左側の下降曲線を呈する。工業化後期には、資本が消費分野に傾斜し、消費への抑圧が弱まり、最終消費率が底を打って上昇に転じ、再び増加の軌道に戻り、消費のカーブは「Uの字」の右側の上昇曲線を描き、成長黄金期を迎える。現在、中国はこのカーブの左側から右側へと移行する重要な転換点にさしかかっている。生きるための物質的な消費から、発展のための消費や体験型、サービス型の消費へという個人消費の転換が加速度的に進み、文化観光、ヘルスケア、スポーツ、家事サービス、文化・娯楽といったサービス消費の占める割合が上昇を続けて、経済成長を支えるコアの柱になった。こうした転換は成長の終わりではなく、成長の原動力の再構築である。

他国の経験を見ると、消費を柱とする安定的な成長こそが、長期的な繁栄につながるカギとなってきた。1950年代から70年代にかけて、米国は消費経済の黄金期に入り、30年に及ぶ安定成長サイクルを経験した。ただ、この期間のGDP年平均成長率は約4.3％にとどまっていた。この数字が意味するのは、米国は高度成長に別れを告げ、個人消費の持続的な伸びによって経済の安定成長を実現したということだ。この時期に、米国ではマクドナルド、ウォルマート、スターバックス、ディズニーなど世界トップレベルのサービス・体験型経済ブランドが数多く誕生し、成熟した現代サービス産業システムを構築している。

歴史の経験と経済の法則から考えると、中国の消費にはまだ十分「成長原動力」がある。中国の目下の成長率は、米国の消費黄金時代のものとほぼ一致しており、中速度の安定した成長こそが、消費型経済の典型的な特徴であり、成長の力不足を意味するものではないということを裏付けている。

後発のエコノミーである中国には、独自の優位性も備わっている。消費モデルの高度化と同時に、中国はサービス業のデジタル化・高度化も経験した。これは同時に進む二つの高度化だ。一つ目の消費モデルの高度化は、消費高度化のニーズに対応したものだ。今年の全国両会（全国人民代表大会・中国人民政治協商会議全国委員会）では、中国のサービスブランドの構築が明確に打ち出された。これは、まさにこうした高度化のニーズに対応し、飲食や小売、文化観光、ヘルスケアといった産業の標準化、ブランド化、大規模化発展を推進し、中国独自の現代サービスの大企業を生み出すことを目指すものだ。一方、二つ目のデジタル化による高度化は、人工知能（AI）、ビッグデータをツールとして、消費モデル転換のためにエンパワーメントを行い、効率を向上させるというものだ。デジタル経済の新インフラは、デジタル化によって取引コストを引き下げ、サービスのプロセスを最適化し、ニーズに正確にマッチングして、オンラインとオフラインの融合、需給の高効率のマッチングを実現することができる。従来のサービス産業とデジタル技術が融合すれば、新業態・新モデルを生み出し、サービスブランドの成長ペース、カバー範囲、イノベーションの深さを従来以上のものにすることが可能だ。

まとめると、中国の消費経済のモデル転換には、歴史的な法則による支えもあれば、この時代の技術によるエンパワーメントもあり、ポテンシャルはより高く、可能性はより大きい。これは産業の高度化というだけでなく、経済成長の論理の根本的な転換でもある。西側メディアの言う内需はもう「力不足」という論調には全く根拠がない。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月7日