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現在、中国経済が質の高い発展の道を着実に歩み続ける一方、国内外の情勢には深刻で複雑な変化が起きている。一部の欧米メディアは誤解や偏見から、中国の経済発展に対して絶えず疑問を呈し、さらには歪曲すら行っている。ここでは、「中国経済FAQ」と題して、中国経済に対してよく提起される質問を掲げ、その答えとなる論評記事を掲載することで、真実を伝え、認識を明確にしていく。

現在、一部の欧米メディアは中国経済を論じる際、政策が「力不足」であり、経済刺激策において「十分な策を講じていない」と主張している。このような「政策消極論」は、事実を無視した偏見であり、中国の経済ガバナンスにおける知恵に対する誤解と過小評価にほかならない。

いわゆる「十分な策を講じていない」という見方は、中国が堅持する「有効な市場と有為な政府」の連携という原則を誤解したものだ。中国経済は小さな池ではなく、広大な海だ。マクロ政策の積極性は、まず航路を導くリーダーシップに現れる。中国経済の発展には先見性と安定性があり、五カ年計画や各分野の専門計画が経済発展の指針となり、発展のための力が結集されている。十数年前には、各国がグリーントランスフォーメーションをすべきか否か、あるいは可能か否かで迷い、言い争いさえしていた頃、中国政府はすでに戦略的新興産業の発展を明確に打ち出し、重要な方向性を示していた。

また、いわゆる「力不足」というのは、中国が過度な刺激策依存を拒絶し、質の高い発展を揺るぎなく推進しようとする戦略的な揺るぎなさを理解できていない証拠だ。西側諸国の一部の人々は、短期的な強い刺激策をもって「力」を測る習慣があるが、中国が主体的に進めている経済構造の転換を無視している。今年の「政府活動報告」で経済成長目標を4.5％-5％の範囲に設定したのは、まさに構造調整、リスク防止、改革促進のための余地を残すためだ。西側諸国の一部が依然として古い尺度でGDPの数字を注視している間に、中国経済の「新・三種の神器（電気自動車、リチウムイオン電池、太陽電池）」はすでに世界市場で勢いよく成長しており、「第15次五カ年計画（2026−30年）」ではバイオ製造、量子技術、エンボディドAIといった未来産業の育成に注力している。同時に、中国は8億人の貧困脱却という人類発展史上の偉業を成し遂げた。「第15次五カ年計画」では、国民の日増しに高まる素晴らしい生活へのニーズを満たすことを経済・社会発展の根本的目的として強調している。制度面での優位性を活かして力を集中させ、長期的展望に立って事業展開を行う胆力こそが、最大の「政策の力」ではないだろうか。

中国の諸政策は、決して型にまった硬直的で不変なものではなく、市場と経済の発展に基づいて持続的に最適化されている。これこそが真に科学的な態度だ。

中国経済の効果を測るには、GDPの増分だけでなく、その「質」の変化や耐圧能力の向上を見る必要がある。過去5年間、地政学的衝突、新型コロナウイルス、保護貿易主義といった多重の衝撃に直面しながらも、中国のGDPは110兆元（1元は約23.1円）、120兆元、130兆元、そして140兆元の4つの大きな階段を連続して駆け上がり、年平均5.4％の安定成長を実現した。

注目すべきは、保護主義がもたらす様々な不確実性に直面しても、中国は常に約束を守り、共通の見解と認識を持つWTO加盟国との協調を堅持している点だ。最恵国待遇や国民待遇といった基本原則を尊重し、関税の引き下げ、外商投資ネガティブリストの最適化、海南自由貿易港で海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」事業を予定通り推進し、世界の産業チェーン・サプライチェーンの安定を促進することで、経済グローバル化に対する各国の信頼を強めている。

いわゆる「政策消極論」は、中国の「質で勝負する」という深層ロジックを理解できていないか、あるいは本当は分かっているのに分からないことを装い、中国への悲観論を煽ることで利益を図ろうとするかのどちらかだ。フランスのソシエテ・ジェネラル銀行は、マクロ政策と構造改革が2026年の中国経済成長を支える重要な要素になるとみている。中国経済という巨大な船には独自の速さと航路があり、外部の喧騒によって混乱することも、一時的な嵐で航路を変更することもない。戦略的な揺るぎなさを保持し、政策空間を有効に活用し、質の高い発展に向けた取り組みを十分に行うことで、事実とデータが自ずとその正しさを証明するだろう。これは、多種多様な「懐疑論」に対する最も力強い回答だ。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月31日