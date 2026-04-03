【中国経済FAQ】中国の「人口ボーナス」は消滅したのか？

中国で人口の年齢構成に新たな変化が生じるにつれて、一部の欧米メディアが、中国の未来の発展には「人口という原動力」がなくなると騒ぎ立てるようになった。こうした「人口という原動力喪失論」は、人口増加の法則を無視しているだけでなく、中国の人口における質の高い発展という深層ロジックに対して理解と判断を誤っている。

人口問題は黒か白かどちらか1つしか答えのない問題ではない。いわゆる「人が少なくなれば、成長が鈍化する。高齢者が増えれば、負担が重くなる」ということではない。経済学の理論によると、生産要素である労働力の経済発展に対する影響は、その数と質の両方で決定される。人口モデル転換期には、たとえ労働力の数の増加が鈍化し、さらには減少したとしても、教育レベルが急速な上昇傾向を維持していれば、有効な労働力は増加し続けることになり、引き続き「人口ボーナス」の効果が発揮される。データを見ると、目下、中国の60歳前後の退職者層は平均就学年数が約7～8年だが、新たに労働力となった青年層の平均就学年数は14年に達する。これはつまり、新たな労働力がもたらした有効な労働力の増加分が、退職者のもたらした数の減少よりはるかに大きく、全体として有効な労働力が純増しているということでもある。

現在、中国は「人口ボーナス」から「人材ボーナス」へと転換するプロセスをたどっている。2025年末時点でも、中国の総人口は14億500万人という極めて大きな規模を保ち、16～59歳の生産年齢人口は8億5100万人に達し、労働力資源の規模は欧米の主要発達エコノミーの労働力の合計を上回り、世界でトップクラスであり、経済の質の高い発展を力強く支えている。

人口の総合的な質が改善を続けるのにともなって、中国の人的資源の持つ優位性が絶えず顕在化するようになった。全国の高等教育の総就学率は62％に上昇し、生産年齢人口の平均就学年数は11.3年になり、これは大学2年レベルに相当し、新たに増えた労働力の中で高等教育を受けた割合は65％を超えた。高等教育を受けた人は全国で2億5000万人を突破し、世界一の規模となり、現在も毎年1000万人を超えるペースで増加を続けている。これと同時に、新たな質の生産力の発展に対応したハイレベル・複合型・教育レベルの高い労働者層が拡大を続け、中国にはすでに世界最大規模の研究開発者人材がいる。製造業のアップデート・高度化を推進する産業労働者から、重要コア技術のブレークスルーを達成する科学研究者まで、絶えず質が向上し続ける人的資源が今、中国の質の高い発展に尽きることのない内在的な原動力をもたらしている。

高齢化プロセスに潜むシルバー経済の極めて大きなポテンシャルも、新たに増加する中国の人口の原動力となりつつある。2025年末現在、中国の60歳以上の人口のうち、60～69歳の比較的若くて健康な高齢者数の占める割合は55％を超え、規模は1億5000万人を突破した。こうした健康な体、専門的技術、豊富な経験を持ち、社会的見聞が広く、社会参加の意欲が高い層は、中国全体の人的資源を補完する重要な存在であり、高齢者という人的資源の開発には大きな可能性がある。

中国の人口政策は、型にはまった硬直的で単一の措置ではなく、人口モデル転換の法則に従い、現在と今後の中長期的な系統的制度設計にも目配りしたものであり、人口ガバナンスの現代化が科学的に体現されている。少子高齢化という世界共通の課題を前にして、中国は常に自身の質の高い発展によって世界の発展に確実性をもたらし続けている。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月3日