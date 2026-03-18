世界の若い学生たちを激励する習近平国家主席

習近平国家主席は先ごろ、フランスのプロヴァンス・アルプ・コートダジュール地域圏にある国際学校の中国語クラスの生徒・教師からの手紙に返信し、「中国語を学ぶことは、長い歴史を持つとともに現代的な中国を理解する助けとなるだけでなく、中仏両国のさらに素晴らしい未来へと通じる橋を架けることにも資する」とした。また、「皆さんが先陣を切り、中仏・中欧の友好協力の促進を担う中心的人材となることを希望する」と励ました。

習主席は近年、世界の若い学生たちからの手紙に何度も返信し、中国語をしっかり学び、より多く中国を訪れ、中国への認識と理解を一層深めるよう励ましている。

（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月18日