習近平国家主席がトランプ米大統領と電話会談

習近平国家主席は4日夜、米国のトランプ大統領と電話会談を行った。新華社が伝えた。

習主席は「過去1年、我々は良好な意思疎通を保ち、釜山での会談を成功させ、中米関係の方向性を示し、両国民及び国際社会から歓迎された。私は中米関係を非常に重視している。新たな1年にあたり、私はトランプ大統領と引き続き、中米関係という大きな船が風や波を乗り越え安定して前進するよう導き、大きな事、良い事をより多く成し遂げていきたい。米国には米国の懸念があり、中国には中国の懸念がある。中国は、言ったことは必ず守り、着手した事は必ず成し遂げ、言った事は必ず実行する。双方が平等・尊重・互恵の姿勢を堅持し、歩み寄りさえすれば、互いの懸念を解決する方法を見出すことができる。今年、中米両国はそれぞれ多くの重要日程を控えている。中国は第15次五カ年計画（2026～30年）をスタートさせ、米国は建国250周年を迎える。両国はアジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議、主要20ヶ国・地域（G20）サミットを、それぞれ主催する。双方は、我々が達した共通認識に従い、対話と意思疎通を強化し、意見の相違を適切にコントロールし、実務協力を拡大し、小さな善であっても行い、小さな悪であっても行わず、一つ一つの事を着実に行い、絶えず相互信頼を積み重ね、正しい付き合いの道を歩み、2026年を中米という二つの大国が相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンへと邁進する一年にする必要がある」と指摘。

習主席は「台湾問題は中米関係において最も重要な問題だ。台湾は中国の領土であり、中国は国家の主権及び領土的一体性を守らなければならず、台湾の分離を許すことは永遠にあり得ない。米国は対台湾武器売却の問題を慎重に扱わなければならない」と強調した。

トランプ大統領は「米国と中国はいずれも偉大な国家であり、米中関係は世界で最も重要な二国間関係だ。私は習主席と素晴らしい関係を築いており、習主席を大変尊敬している。私と習主席の導きのもと、米中は経済貿易分野で良好な相互交流を行ってきた。私は中国の成功を歓迎する。米側は中国側と協力を強化し、両国関係の新たな発展を後押しすることを望んでいる。私は台湾問題における中国側の懸念を重視しており、中国側と意思疎通を保ち、私の任期中、良好かつ安定した米中関係を維持していきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月5日