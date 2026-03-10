習近平国家主席がポルトガルのセグーロ新大統領に祝電

習近平国家主席は9日、ポルトガルの大統領に就任したアントニオ・ジョゼ・セグーロ氏に祝電を送った。新華社が伝えた。

習主席は「中国とポルトガルは伝統的に深い友好関係にある。国交樹立後の47年間、両国は相互尊重と相互支持を堅持し、政治的知恵を発揮して澳門（マカオ）問題を適切に解決し、パートナー精神を堅持して互恵協力を深め、国際問題において緊密に歩調を合わせ、二国間関係は常に健全かつ安定的に発展してきた。私は両国関係の発展を非常に重視しており、セグーロ大統領と共に努力し、戦略的な意思疎通を強化し、高水準の相互信頼を揺るぎないものにし、質の高い協力を促進し、両国の包括的な戦略的パートナーシップを不断に拡充し、両国民により多くの幸福をもたらすことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月10日