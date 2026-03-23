習近平国家主席がCELAC第10回首脳会議に祝電

ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）の第10回首脳会議が21日、輪番議長国のコロンビアで開催され、習近平国家主席が会議に祝電を送った。新華社が伝えた。

習主席は「CELACは設立以来、ラテンアメリカ・カリブ地域の平和、安定、発展、繁栄の促進に尽力し、グローバル・サウスの団結と協力及び共同発展にとって新たな原動力となってきた。昨年5月には、北京で中国－CELACフォーラムの第4回閣僚級会議が成功裏に開催された。私は開幕式に出席し、中国と中南米が手を携えて『団結、発展、文明、平和、民心』の5大プロジェクトを始動させることを宣言し、中南米側の積極的な呼応を得た。この1年、双方は緊密に協力し、5大プロジェクトを絶えず深化・着実化させ、双方の人々に確かな幸福をもたらしてきた」と指摘。

「中国は常にラテンアメリカ・カリブ諸国の良き友人、良きパートナーであり続け、ラテンアメリカ・カリブ諸国が自らの主権、安全保障、発展上の利益を守ることを支持していく。中南米側と共に国際的な公平と正義を守り、中国・中南米運命共同体の構築における新たな章を共に書き記していきたい」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月23日