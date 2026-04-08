テスラ上海ギガファクトリー　3月の納車台数が前月比46％増加

米電気自動車（EV）大手テスラの中国法人は4月7日、上海ギガファクトリーの3月の納車台数が前月から大幅に増加し、前月比46％増の8万5600台以上に達し、今年の最高を更新したと発表した。

テスラによると、今年3月には韓国市場での販売台数が1万1000台以上に達して過去最高を更新し、韓国の輸入車市場で初めて単月の販売台数が1万台を超えたブランドになり、販売された車種は全て上海ギガファクトリーで製造したものだった。第1四半期（1-3月）の販売台数は前年同期比で同335％増加し、テスラは韓国輸入車市場で初めて販売台数トップに立ったという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月8日