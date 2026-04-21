世界最大の単体容量を持つ浮体式洋上風力発電プラットフォーム、広西北海から出港

世界最大の単体容量を持つ浮体式洋上風力発電プラットフォーム「三峡領航号」が20日、「海巡1005」船の護衛のもと、広西壮（チワン）族自治区北海市鉄山港8号埠頭から一体化した曳航によって出港し、広東省陽江市の青洲洋上風力発電所へ向かった。広西海事局は同日発表した。中国新聞社が伝えた。

「三峡領航号」の単体容量は16メガワット（MW）に達し、基礎プラットフォームの全長は80.82メートル、型幅は91メートル、型深さは37メートル、設計喫水は19メートルで、年間発電量は約4465万キロワット時（kWh）に上る。

4月20日、北海海事局の「海巡1005」船が「三峡領航号」の輸送を護衛し、広西壮（チワン）族自治区北海市鉄山港を出港した。撮影・王麗娟

「三峡領航号」は約50時間の海上曳航を経て陽江風力発電所に到着する見込みで、設置と調整を完了した後、今年6月初めに試験運転を開始する予定となっている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月21日