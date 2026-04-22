外交部「靖国神社めぐる日本のネガティブな動きは国際正義への挑戦」
人民網日本語版 2026年04月22日16:39
日本の閣僚1人と議員126人が靖国神社を参拝したことについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は22日の定例記者会見で、「靖国神社に関する日本の一連のネガティブな動きは、公然と国際正義に挑戦し、人類の良識を粗暴に蹂躙するものだ。中国はこうした行動に強い憤慨を表明し、厳しく非難する」とした。
郭報道官はさらに、「このところ、日本政府は台湾、第二次世界大戦の歴史、軍事安全保障などの問題においてネガティブな動きが目立ち、挑発的で危険な行動を繰り返している。中国と日本国内外からの強い批判と反対に遭っているにも関わらず、日本の一部の政治屋や右翼勢力は反省しないばかりか、むしろ前よりも状況が悪化している。中国人民、当時日本軍の侵略を受けた各国の人々、そして世界のすべての平和を愛する正義の力はこれを決して認めない」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2026年4月22日
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