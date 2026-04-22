世界をリード！中国が原子炉50基の同時建設能力を保有

「中国原子力発展報告2026」青書によると、中国は世界をリードする原子力発電建設能力をすでに形成しており、現在は原子炉50基を同時に建設できる能力を保有している。中央テレビニュースアプリが伝えた。

最新のデータによれば、2025年の中国における原発プロジェクト建設投資額は、前年比141億元（1元は約23.3円）増の1610億元に達した。中国の原発プロジェクトは建造技術の独自化・国産化レベルの着実な向上に伴い、「1基建設」から「複数基同時建設」の段階へと移行し、準備から施工、冷態試験から商業運転に至るまでの原発プロジェクトのライフサイクル全体における建設・運用能力が徐々に形成された。

中国の原発建設能力が強化され続ける一方で、原発設備製造能力も同時に向上している。独自開発と国産化の取り組みを通じて、現在中国は年間10基（セット）以上の原発主要設備の製造能力を形成し、主要設備の国産化率100％及び重要部品・技術の確立を実現している。

2025年、中国の原発設備製造企業は、年間を通じて23年比で3倍近く増の累計148基（セット）の主要な原子力発電設備を納入し、中国における原発の大規模建設需要を支えている。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月22日