中国、分類・階層化された特色ある「5G工場」を累計1260ヶ所建設

工業・情報化部（省）の報道官を務める情報通信発展司の謝存司長は21日、国務院新聞弁公室が開催した記者会見で人民網記者の質問に対し、「中国はこれまでに、分類・階層化された特色ある『5G工場』を累計で1260ヶ所建設した」と明らかにした。人民網が伝えた。

謝氏は、「当部は『5G＋産業インターネット』の大規模な発展を継続的に推進し、5G工場の『百・千・万』行動目標を全面的に達成した。基礎通信事業者によるクラウドスライシングやSDN（ソフトウェア定義ネットワーク）等の技術を活用した、工業企業向け専用ネットワークサービスの整備を推進。累計で『5G＋産業インターネット』プロジェクトを2万5000件以上建設し、分類・階層化された特色ある『5G工場』を1260ヶ所建設したほか、技術的に先進的で業界の模範となる『5G工場』を100ヶ所建設。これにより、平均で製品の品質が20.5％向上し、運営コストが18.4％削減され、生産能力が24.7％高まった。産業用5Gゲートウェイやルーターなどの製品は世界シェアが50％近くに達した。世界初の『5G＋産業インターネット』国際標準を発表し、ソフトウェア・ハードウェア分離型の産業制御システムや汎用統合型スマート端末において技術的なブレイクスルーを達成した」話した。

謝氏はさらに、「当部は今後『5G＋産業インターネット』のアップグレード版の構築に注力し、ネットワークインフラ、技術製品、融合応用、産業エコシステム、公共サービスなどの面で能力を全面的に高め、情報技術（IT）、通信技術（CT）、運用技術（OT）、データ技術（DT）の融合を加速させ、5Gに代表される新型産業ネットワークを構築し、『5G＋産業インターネット』を実体経済の重点分野へ幅広く浸透させ、製造業のスマート化、グリーン化、融合化の発展を強力に支援していく」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月22日