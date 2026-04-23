労働節連休は高コスパ「小都市旅行」が人気に　どの都市を選ぶ？

人が多い人気都市を避け、特色ある小都市に出かける。今年の労働節（メーデー、5月1日）に合わせた5連休には、こんな選択をする観光客が少なくないようだ。

同僚と四川省瀘州市に出かける予定の北京市の楊歓さんは、「小都市の多くは安く済むし、何より庶民的で活気がある」と話す。

従来の人気都市に比べ、小都市の景勝地なら観光客のラッシュをうまく避けることができ、よりゆったりとした深みのある旅行体験ができる。価格面でも小都市の優位性は明らかだ。労働節連休期間中、小都市のハイグレードホテルの価格は一線都市に比べて40％以上も安く、一部の地域では300元（約7000円、1元は約23.3円）で5つ星ホテルに宿泊できる。現在、福建省平潭県、広西壮（チワン）族自治区桂林市陽朔県、四川省九寨溝などの人気が高まっている。

データによると、今年の労働節連休期間には、中国国内の延べ観光客数が前年同期比で168％増加する見込みだ。観光客の構成はファミリーと高齢者が中心で、ファミリーは28％、高齢者は16％を占める。観光消費のポテンシャルも持続的に発揮されている。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月23日