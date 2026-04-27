中国の水素エネルギー貯蔵・輸送技術が画期的な進展を達成

中国初となる100万立方メートル級の岩塩空洞水素貯蔵実証プロジェクトが25日、河南省平頂山市で正式に稼働を開始したことが、中国科学院への取材で分かった。この重要なプロジェクトは、水素エネルギーの大規模かつ低コストな貯蔵における重要な課題を解決し、中国の水素エネルギーにおける「製造―貯蔵―輸送―利用」産業が、正式に大規模発展の新たな段階に入ったことを示している。光明日報が伝えた。

このプロジェクトは、中国科学院武漢岩土力学研究所と中国平煤神馬集団が共同で実施された。プロジェクト責任者によると、杨春和院士のチームは、精密な立地選定と地層選定の手法を通じて、掘削深度を1418メートルに正確に設定し、水溶積が3万立方メートルを超える岩塩空洞を主導して建設した。これにより、150万標準立方メートルの水素貯蔵が完了し、中国における岩塩空洞を利用した大規模水素貯蔵プロジェクトの実践に成功し、一連の世界的技術課題が克服された。

専門家によると、中国初の岩塩空洞水素貯蔵施設として、このプロジェクトの稼働は中国の地質的水素貯蔵技術の実現可能性を初めて実証し、水素エネルギーの大規模備蓄というボトルネックを解決する成熟した技術ルートを提供している。大規模、低コスト、高い安全性という優位性により、このプロジェクトは水素エネルギー産業全体の重要な課題を克服し、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを効率的に利用し、新エネルギーの変動を平準化し、エネルギー構造のクリーン・低炭素化を促進し、工業、交通、電力などの分野における深い脱炭素化を推進することができる。さらに、独自化した地下水素エネルギー備蓄システムの構築は、輸入化石エネルギーへの依存を減らし、国家のエネルギー安全保障の基盤を強化するうえで重要な戦略的意義を持つ。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月27日