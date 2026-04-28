中国1-3月の対外直接投資、前年比5.4％増の3094億5000万元
人民網日本語版 2026年04月28日15:10
商務部（省）および国家外貨管理局の統計によると、2026年1-3月、中国の全産業における対外直接投資額は前年同期比5.4％増の3094億5000万元（1元は約23.4円）で、ドル建てでは同8.9％増の445億3000万ドル（1ドルは約159.5円）となった。
このうち、中国国内の投資家は世界140の国・地域の海外企業4111社に対して非金融分野の直接投資を実施し、累計投資額は前年同期比9.1％減の2328億6000万元となり、ドル建てでは同6.1％減の335億1000万ドルとなった。（編集JZ）
「人民網日本語版」2026年4月28日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国1-2月の全産業対外直接投資、前年同期比7.4％増
- 多国籍企業CEOが北京に集結 中国は引き続き世界の主要投資先
- 米資本企業の約6割「対中投資の増加を計画」 報告書
- 2025年中国の対外直接投資、前年比7.1％増
- 中国1-10月の全産業対外直接投資、前年比7％増の1兆332億元超
- 「適格域外機関投資家制度最適化作業案」が発表
- 投資収益率8.1％ 2024年全国社会保障基金が資産価値の維持・増加を実現
- 中国1-8月の全産業対外直接投資、前年比0.8％増の7828億2000万元に
- 「中国に投資」から「中国に定着」へ 外資系企業の確固たる信頼を示す
- 北京市が世界から投資誘致、プロジェクト総額は約2兆9000億円に
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn