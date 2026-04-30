外交部「日本は『自由で開かれた』という看板を掲げるも、実際には陣営対立を煽動」

日本の高市早苗首相が新たな「自由で開かれたインド太平洋」構想を5月に訪問先のベトナムで表明するとの報道について、外交部（外務省）の林剣報道官は29日の定例記者会見で、「国家間の交流は第三国を標的にしたり、第三国の利益を損なったりするべきではない。日本は『自由で開かれた』という看板を掲げているが、実際には陣営対立を煽り、『小集団』を作り出している。このようなやり方は、平和を求め、発展を図り、協力を促進するという地域諸国・国際社会共通の願いに逆行するものであり、支持を得ることはできない」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月30日