外交部「挑発行為を繰り返し『平和国家』の仮面を自ら剥がす日本」
人民網日本語版 2026年04月29日10:55
日本の高市早苗首相が27日、「新しい戦い方への対応や長期戦への備えを進めなければならない」と表明したことについて、外交部（外務省）の林剣報道官は28日の定例記者会見で、「『専守防衛』から『長期戦』へと、日本は最近、軍事・安全保障分野で危険な暴走と瀬踏み、挑発的動きをしきりに繰り返しており、その標榜する『平和国家』の仮面を自ら剥いだ。今年は東京裁判開廷80周年に当たる。このような特別な年にあって、日本は侵略の罪行を深く反省するどころか、反対に再び軍事拡張を企てている。国際社会はこれを断じて認めない」と述べた。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年4月29日
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