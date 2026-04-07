高市政権の武器輸出規制緩和に東京で抗議集会

日本の複数の野党幹部と市民らが5日夜、東京の池袋駅前で集会を開き、高市早苗政権による武器輸出規制緩和及び大規模な軍事拡張などの危険な政策に抗議するとともに、日本の今後の行方に対する懸念を表明した。新華社が伝えた。

抗議集会の主催者側によると、集会には6000人以上の市民が参加した。参加者はプラカードを掲げ、「戦争反対」「憲法守れ」などのスローガンを叫び、日本政府の安全保障政策の転換に抗議した。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年4月7日