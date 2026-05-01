中国の国交あるアフリカ53ヶ国への関税ゼロ 貨物第1弾が深センを通過
人民網日本語版 2026年05月01日15:16
中国は2026年5月1日より、国交を結ぶアフリカ53ヶ国に対して全面的な関税ゼロを実施した。1日午前0時、深セン湾通関地には関税ゼロ措置が発効してから全国初の輸入貨物が到着した。南アフリカ原産のリンゴ24トンは、深セン税関による迅速な監督・検査を経て、全国の大手スーパーや野菜果物卸売市場に送られる。このリンゴの関税は従来の10％から0％に下がり、商品のコスト的優位性が大幅に高まった。
今回実施された関税ゼロ措置は、2024年12月1日に中国がアフリカの33ヶ国を含む全ての国交ある後発開発途上国を対象に関税ゼロを実施したのに続く、重要な措置となる。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年5月1日
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