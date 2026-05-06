外交部が米国の対キューバ制裁強化についてコメント

外交部（外務省）報道官は5日、米国によるキューバへの制裁強化に関する記者の質問に答えた。

【記者】報道によれば、米大統領は1日、キューバが引き続き米国の国家安全保障及び対外政策に脅威を与えていることを理由に、同国に対する制裁の範囲を拡大する大統領令に署名した。キューバ外相は同日、米国の一方的で違法な威圧的措置は卑劣であり、道理にかなっておらず、キューバ国民を脅すことはできないと表明した。これについて中国としてコメントは。

【報道官】米国はキューバに対する違法で一方的な制裁をさらに強化し、キューバ国民の生存権と発展の権利を深刻に侵害し、国際関係の基本準則への重大な違反を犯している。中国は、キューバが国家の主権と安全を守ることを断固として支持し、キューバへの内政干渉に断固として反対し、米国に対し、キューバに対する封鎖・制裁及びあらゆる形の威圧と圧力を直ちに停止するよう促す。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月6日