【イラストで読み解く全米民主主義基金報告書】強力な思想的浸透
人民網日本語版 2026年04月29日11:25
イラスト作成・馬宏亮（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）
米国の非政府組織（NGO）である全米民主主義基金（NED）が先ごろ、2025年度の年次報告書を公表した。
NEDの資金は、そのほぼ全てを米連邦議会が拠出しており、2025年度も米政府から巨額の支援を受けた。報告書によると、2025年にNEDが資金提供したプロジェクトは1900件以上に上り、世界90ヶ国余りに及んでいる。このうち、アジアへの投入総額は5300万ドル（1ドルは約159.5円）を超え、中国を標的にしたプロジェクトの総額は、1300万ドルを超えてアジア最大となった。
NEDは米政府の「非合法活動の隠れ蓑」であり、長年にわたり「民主主義の促進」との表看板を掲げながら、他国の政権を転覆させ、内政に干渉し、分裂や対立を煽り、世論を惑わして撹乱し、思想的浸透を進めてきた。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年4月29日
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