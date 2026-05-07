宇宙貨物船「天舟9号」、制御下で大気圏再突入

中国有人宇宙事業弁公室からの情報によると、宇宙貨物船「天舟9号」が北京時間5月7日午前7時49分、制御下で大気圏に再突入した。宇宙船の少量の残骸は、予定されていた安全海域に落下した。中国新聞網が伝えた。

天舟9号は2025年7月15日、文昌航天発射場から打ち上げられ、宇宙ステーションへ宇宙飛行士の軌道上滞在用消耗品、推進剤、応用実験（試験）装置などの物資を輸送した。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月7日