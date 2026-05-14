習近平国家主席「2026年を中米関係の過去を継承し未来を切り開く、歴史的かつ象徴的な年に」

習近平国家主席は14日午前、中国を国賓訪問中のトランプ米大統領と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「中米は共通利益が相違点を上回り、中米それぞれの成功は互いにとって機会であり、中米関係の安定は世界に利益をもたらす。両国は対立する相手ではなくパートナーとなり、互いに成果を挙げて、共に繁栄し、新時代における大国間の正しい付き合いの道を歩むべきだ。私はトランプ大統領と、両国及び世界に関わる重大な問題について意見交換を行い、中米関係という巨大な船の水先案内と舵取りをしっかりと行い、2026年を中米関係にとって過去を継承し未来を切り開く、歴史的かつ象徴的な年にすることを望んでいる」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月14日