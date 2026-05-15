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政治
習近平国家主席がトランプ米大統領の歓迎晩餐会を開催
人民網日本語版
2026年05月15日11:30
習近平国家主席は14日夜、訪中したトランプ米大統領の歓迎晩餐会を北京の人民大会堂で催した。新華社が伝えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年5月15日
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