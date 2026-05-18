トランプ米大統領が訪中後に高市首相と電話会談、外交部「日本は善隣友好・平和的発展の正しい道に早く戻るべき」
人民網日本語版 2026年05月18日16:27
トランプ米大統領は訪中後、日本の高市早苗首相と電話会談を行った。高市首相は会談後、「揺るぎない日米同盟を確認できた」と述べた。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は18日の定例記者会見で、「トランプ大統領の訪中期間中、両国首脳は関心を共有する地域問題について踏み込んだ意見交換を行った。80年以上前、中国や米国などの同盟国は肩を並べて戦い、手を携えて日本軍国主義とファシズム勢力を打ち破り、第二次世界大戦後の国際秩序を築き、アジア太平洋地域の平和的発展のために基礎を築いた。現在、日本右翼勢力はこの秩序に挑戦し、アジア太平洋地域の平和の礎を揺るがそうとしており、国際社会はこれに警戒を高めている。日本側が最もすべきことは、台湾に関する誤った言動を早期に正し、『再軍事化』の推進を止め、善隣友好と平和的発展の正しい道に戻り、実際の行動でアジア隣国と国際社会の信頼を得ることだ」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2026年5月18日
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