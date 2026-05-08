外交部「日本右翼勢力の憲法改正は支持を得られない」

外交部（外務省）の林剣報道官は7日の定例記者会見で、日本で最近、憲法改正に反対する全国規模のデモ活動が起きていることに関する質問に対し、次のように答えた。

我々は日本国内のこうした動向に注意を払っている。高市政権による憲法改正の企図に抗議の声を上げる日本国民が増えている。これは、日本右翼勢力による憲法改正の推進、「再軍事化」の加速が人々から支持されておらず、すでに日本国民を含む平和を愛する世界中の人々の高度の警戒と強い反対を招いていることを示している。国際社会は、歴史の歯車を逆転させるこの逆流に断固として反対しなければならない。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月8日