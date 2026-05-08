外交部「東京裁判公判記録の中国語版全訳本の刊行は、日本軍国主義の侵略犯罪が途方もない大罪であることを改めて示す」

極東国際軍事裁判（東京裁判）開廷80周年に際し、「極東国際軍事裁判公判記録・全訳本」がこのほど中国で刊行された。外交部（外務省）の林剣報道官は8日の定例記者会見で関連質問に答えた際、「同公判記録全訳本の刊行と東京裁判の米検事補サットン日記の公開は、日本軍国主義の侵略犯罪が途方もない大罪であり、動かぬ証拠があることを改めて示している。歴史の真実を抹消してはならない。守るべき正義の一線を曖昧にすることは許されず、戦後の国際秩序に挑戦することは許されない。平和を愛する世界のすべての人々は、侵略犯罪に対する確定判決を覆すことを許さず、日本の『新型軍国主義』の妄動に断固として反対し、阻止していく」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年5月8日