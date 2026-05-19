中国国産の光ファイバー・光ケーブル　世界から注文が続々

今年第1四半期（1-3月）には、中国の貿易が力強いスタートを切り、前年同期比で15％増加して、四半期の増加率として約5年ぶりの高水準を記録した。輸出の構造が新しい製品、優れた製品へと向かい、新しい人気輸出商品が数多く登場した。光ファイバー・光ケーブルと光モジュールの関連製品の中には、1-3月の輸出量の前年同期比増加率が2桁を超えたものがいくつかあり、輸出の受注が2028年までいっぱいという企業も多い。

江蘇省南通市にある光ファイバー製品メーカーでは、5月初めまでの1年間に、特殊光ファイバー製品（G.657.A2光ファイバー）の出荷価格が10倍以上値上がりし、供給が需要に追いつかない状況だ。受注は前年同期から4倍増加しており、工場の生産能力を確保して納品を確実にするには、事前に保証金を支払わなければならないという。

米国、欧州、中東、東南アジアなどの地域や国で、演算能力センターの建設が大規模に進められているため、大きく曲げても影響が出にくく、高速・安定・低損失率でデータを伝送できる特殊光ファイバーは市場で引っ張りだこの人気製品となっている。

業界内の統計によれば、2026年に海外で新たに建設された演算能力センターの年間投資額は4兆2000億元（1元は約23.4円）に上り、中国国内の光ケーブルメーカーの多くが海外での事業展開を加速させている。

今年2月、中国の光ファイバー製品の輸出量は前年同期比63.6％増の3779.9トン、輸出額は同126.8％増の7億9000万元だった。同時に、光信号の変換を担う光モジュールの輸出規模も増加を続け、今年1-3月期の輸出量は同約30％増加した。

光モジュールは、演算能力センターが光と電気の信号変換やデータ伝送を行うためのコア部品だ。1.6T光モジュールは1秒間に2GBサイズの高解像度映画95本を伝送することができ、販売価格は1個約1000ドル（1ドルは約159.0円）。1.6T光モジュールだけで北米市場の需要は200億ドルを超えており、これに他地域の需要を合わせると、2026年の光モジュール市場需要は300億ドルを大幅に上回ると予想される。

光ファイバー・光ケーブルや光モジュールが世界的に非常によく売れているという現象は、本質的に見ればAI（人工知能）の演算能力革命がもたらした歴史的なチャンスだ。グローバル演算能力センターが相次いで設立され、帯域幅の需要が指数関数的に増加したことで、中国の光通信は世界の舞台の中央に躍り出た。中国企業は世界の光モジュールのシェアで70％以上を占め、光ファイバーのシェアで60％を占めるとともに、中空コア光ファイバー、高速光モジュール、さらにはスーパーインターコネクションモジュールといった先端の競争分野でもその歩みを加速させている。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月19日