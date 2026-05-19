中国1～4月の工業生産データ発表　ハイテク製造業の付加価値額12.6％増

国家統計局が18日に発表したデータによると、2026年1～4月、中国の工業生産は急速に成長し、そのうち設備製造業の付加価値額は前年同期比8.7％増、ハイテク製造業の付加価値額は同12.6％増となり、生産・供給は安定して成長し、貿易のレジリエンスが絶えず顕在化し、新たな原動力が大きく成長し、質の高い発展がより新しく優れた方向へと進んだ。

（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月19日