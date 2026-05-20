新時代の青年への習近平総書記のメッセージ

「皆さんには、大きな理想を胸に抱き、志を立てて奮闘し、多くの青年達を導いて個人の追求を国家発展の大局へと融合させ、各々の持ち場に立脚して絶えず新たな実績をあげ、新たな道のりにおいて青春の力を捧げてもらいたい」。五四青年節（5月4日）を迎えるに当たり、習近平総書記は「中国青年五四褒章」受章者と「新時代青年先鋒賞」受賞者の代表からの手紙に対する返信メッセージの中で、全国各民族の青年に五四青年節への祝意を伝え、心からの期待を寄せた。

習総書記は常に青年を気にかけ、青年を思いやり、青年の声に耳を傾けてきた。習総書記は青年のよき理解者であり、青年活動の熱心な支援者であり、青年達を導く存在だ。

（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月20日