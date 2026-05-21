今年4月、ドイツの「ディー・ツァイト」紙は、米国国立公文書館のナチス党員データベースを基に、家族のナチス歴史検索機能を立ち上げた。この機能は公開直後にアクセスが殺到し、サーバーが一時的にダウンした。この全国民的な歴史の回顧は、ドイツ国民に祖先の暗い過去を直視させ、自民族の歴史における罪悪と傷痕を正視させることとなった。回避せず、美化せず、責任転嫁もしないドイツの自省の意識は、同じく第二次世界大戦の敗戦国である日本の歴史に対する姿勢における誤魔化しと不誠実さを一層際立たせる。人民日報が伝えた。

歴史に対するドイツと日本の姿勢には天地ほどの差がある。昨年12月、ドイツはナチスの暴政下で犠牲となったポーランド人のための追悼碑をベルリンに新設することを発表すると同時に、第二次世界大戦中に略奪した中世ポーランドの貴重な文献を返還した。ドイツのメルツ首相は、歴史を銘記し、過去を正視することに終わりはないと述べた。これは加害国から歴史の被害者への真摯な謝罪であり、歴史的正義を守るものでもある。

翻って日本を見れば、歴史問題において終始意図的に「ロンダリング」を行い、軍国主義を復活させようとすらしている。今年4月、日本の高市早苗首相は、第二次世界大戦のA級戦犯14名を祀る靖国神社に2日連続で供物（真榊）や祭祀費（玉串料）を奉納した。その政治キャリアを概観すると、日本の敗戦記念日のたびに、高市首相は靖国参拝や奉納をほぼ欠かさず、戦争の加害者たちを繰り返し「正当化」し、被害国国民の感情を徹底的に傷つけてきた。

歴史的罪責の追及において、両国の差はなおさらに一目瞭然だ。ドイツはニュルンベルク裁判以来、ナチスの犯罪行為に対する清算の手を休めたことはなく、時効に縛られず、いかなる例外も残してこなかった。しかし、日本は戦犯を終始放任・庇護し、過去を不問に付してきた。人体実験や生体解剖に関与した731部隊のメンバーである石川太刀雄丸と二木秀雄は、国際的な正義の裁判を完全に逃れ、いかなる処罰も受けなかったばかりか、学界の権威や業界の幹部へと身を転じた。かつての戦争犯罪人が社会の名士を装い、残酷な侵略の犯罪行為は覆い隠されてきたのだ。

歴史の記憶の継承と形成は、両国の在り方の違いをさらに際立たせる。ドイツはナチスの歴史を国民教育体系に組み込み、常に加害者の視点から戦争の惨禍を再構築してきた。これに対して日本は、長期にわたり組織的に歴史の記憶を改竄し、教科書の改訂を通じて侵略の本質を曖昧にし、「中国侵略戦争」を「日中戦争」に書き換え、「南京大虐殺」を「南京事件」へと矮小化し、「慰安婦」や労働者の強制連行といった重要な歴史的事実を公然と否定している。被害国の血と涙が染み込んだ鉱山、埠頭、工場は産業遺産の装いで世界遺産登録に成功し、石材を略奪して建設した侵略のランドマークを「平和の塔」へと美化し、善悪を完全に逆転させて国民の認識をミスリードしている。

ドイツは数十年にわたる持続的な自省によって、歴史的罪責と正面から向き合うことこそが、歴史の重荷を下ろし、国際的な尊敬を勝ち取る唯一の道であることを証明した。翻って日本を見れば、組織的に侵略の犯罪行為をロンダリングし、戦争の記憶を消去しながら、憲法改正と軍拡を加速させ、平和体制の束縛を突破しようとしており、矛盾するその行動には無視できない安全保障上のリスクが潜んでいる。

歴史に畏敬の念を抱き、罪責を反省してこそ、歴史は平和を守る警鐘となる。真摯に過ちを認め、歴史の正しい道を守って初めて、真に戦争の暗雲から抜け出し、長きにわたる平和を守ることができるのだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月21日