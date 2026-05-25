【イラストで読み解く】国民に支持されない日本の軍事的制約解除加速

イラスト作成・譚希光（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

最近の日本・高市早苗政権による殺傷兵器の輸出解禁や、軍拡・憲法改正の推進といった一連の危険な動きは、日本国内で多くの反対と疑問の声を巻き起こしている。

共同通信の先ごろの世論調査では、回答者の57.2％が殺傷兵器の輸出解禁に反対した。NHKの世論調査でも、日本政府が殺傷兵器の輸出を原則として認めることに、回答者の52％が反対した。

日本右翼勢力による改憲推進と「再軍事化」の加速は人々の支持を得られない。平和を愛する全ての勢力は、「再軍事化」を加速させる日本の動きに強く警戒し続け、第二次世界大戦の勝利の成果を共同で守り、アジア太平洋地域の平和と安定を維持しなければならない。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月25日