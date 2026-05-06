【イラストで読み解く日本の右傾化加速】その先は崖
人民網日本語版 2026年05月06日13:28
イラスト作成・譚希光（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）
日本政府は先ごろ、「防衛装備移転三原則」及びその運用指針の改定を閣議決定し、殺傷兵器の輸出を原則的に認めた。
日本が殺傷兵器の輸出を正式に解禁したことは、平和憲法に著しく背き、戦後の国際秩序を完全に破壊するものだ。高市早苗政権による武器輸出の「規制緩和」は、「新型軍国主義」という危険な道の上で再びアクセルを踏み込み、猛スピードで暴走し続けるに等しい。
平和を愛する全ての勢力は、「再軍事化」を加速させる日本の行動に対して高度な警戒を維持し、第二次世界大戦の勝利の成果を共同で守り、アジア太平洋地域の平和と安定を維持しなければならない。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年5月6日
注目フォトニュース
関連記事
- 【イラストで読み解く全米民主主義基金報告書】強力な思想的浸透
- 【イラストで読み解く】危険思想を助長し右傾化が加速する日本
- 【イラストで読み解く】国際問題における日本のダブルスタンダード
- 【イラストで読み解く】米国とイスラエルによる対イラン軍事攻撃「安全な避難場所が墓場に」
- 【イラストで読み解く米国・イスラエルの攻撃】米側の準備不足を露呈
- 【イラストで読み解く米国とイスラエルによる対イラン軍事攻撃】戦費面で継戦困難
- 【イラストで読み解く】高市首相の靖国神社への供物奉納
- 【イラストで読み解く日本の右傾化加速】侵略の歴史を美化
- 【イラストで読み解く】日本の「再軍事化」加速は「金のなる木」
- 【イラストで読み解く】米露の核軍縮条約が失効「高まる不穏な動き」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn