【イラストで読み解く日本の右傾化加速】その先は崖

イラスト作成・譚希光（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

日本政府は先ごろ、「防衛装備移転三原則」及びその運用指針の改定を閣議決定し、殺傷兵器の輸出を原則的に認めた。

日本が殺傷兵器の輸出を正式に解禁したことは、平和憲法に著しく背き、戦後の国際秩序を完全に破壊するものだ。高市早苗政権による武器輸出の「規制緩和」は、「新型軍国主義」という危険な道の上で再びアクセルを踏み込み、猛スピードで暴走し続けるに等しい。

平和を愛する全ての勢力は、「再軍事化」を加速させる日本の行動に対して高度な警戒を維持し、第二次世界大戦の勝利の成果を共同で守り、アジア太平洋地域の平和と安定を維持しなければならない。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月6日