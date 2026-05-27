過去記事

多言語

人民網日本語版>>経済

中国1-4月の全産業対外直接投資、4294億2000万元

人民網日本語版　2026年05月27日13:18

商務部（省）および国家外貨管理局の統計によると、2026年1-4月、中国の全産業における対外直接投資額は前年同期比3.9％増の4294億2000万元（1元は約23.5円）で、ドル建てでは同7.7％増の619億9000万ドル（1ドルは約159.3円）だった。

このうち、中国国内の投資家は世界142の国・地域の海外企業5231社に対して非金融分野の直接投資を実施し、累計投資額は前年同期比13.9％減の3157億4000万元となり、ドル建てでは同10.7％減の455億8000万ドルとなった。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年5月27日

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn